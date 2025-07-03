الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يمنعنا من إنقاذ أحياء عالقين تحت الأنقاض

- لا يزال نحو 82 شخصا في عداد المفقودين تحت الأنقاض شرق مدينة غزة بعضهم على قيد الحياة وتصل استغاثاتهم من تحت الركام



- نطالب بتوفير ممرات إنسانية آمنة لطواقمنا ودعم لوجستي عاجل

قال الدفاع المدني في غزة، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي يمنع طواقمه من الوصول إلى المنازل المدمرة شرق مدينة غزة، رغم وجود عشرات المفقودين تحت الأنقاض، بينهم أحياء يطلقون نداءات استغاثة.

وذكر متحدث الدفاع المدني محمود بصل، في بيان، أن "الاحتلال يرفض وصول طواقمنا للمنازل السكنية المستهدفة في مناطق شرق مدينة غزة، في ظل وجود مفقودين أحياء تحتها تصلنا استغاثاتهم".

وأوضح "بصل"، أن الجيش الإسرائيلي كثف خلال الأيام الماضية استهدافه المباشر للأحياء السكنية في أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، ما تسبب بدمار واسع طال أكثر من 200 منزل ومبنى، وأسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا.

وأضاف: "لا يزال نحو 82 شخصا في عداد المفقودين تحت الأنقاض، بعضهم على قيد الحياة وتصلنا استغاثاتهم من تحت الركام".

وتابع: "حتى الآن تصلنا مناشدات تطالب بسرعة الوصول لذويهم المفقودين وإنقاذ حياتهم، لكن للأسف الشديد استمرار القصف وانعدام التنسيق يصعب عمليات التدخل".

وقال بصل، إنهم يبذلون جهودا كبيرة للتنسيق من أجل دخول تلك المناطق التي وصفها بالخطرة.

لكنه أكد أنهم يواجهون رفضا إسرائيليا في ظل وجود صعوبات باستهداف المناطق التي تعمل بها الطواقم، وانعدام الممرات الأمنة للوصول إلى مناطق القصف.

وطالب متحدث الدفاع المدني بضرورة توفير ممرات إنسانية آمنة لطواقمه.

ودعا إلى تحرك دولي عاجل لتقديم الدعم اللوجستي وتمكينهم من الوصول إلى أماكن الاستغاثات دون تأخير.

كما حمّل بصل، إسرائيل المسئولية الكاملة عن استمرار استهداف المدنيين وأطقم الإنقاذ وعن تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

ومنذ فجر الخميس، قتل الجيش الإسرائيلي 102 فلسطيني بينهم أطفال ونساء و44 من المُجوّعين وأصاب العشرات، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة بالقصف وإطلاق النار.