أطلق قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، النسخة الثامنة لمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، بعدما حققت نجاحًا كبيرًا في الدورات السبع السابقة، واكتشفت ودعمت العديد من الأصوات الشابة الذين أثبتوا تواجدهم على الساحة الفنية.

تأتي المسابقة ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر تتحدث عن نفسها"، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

تأتي هذه المسابقة حرصًا على استلهام التراث الغنائي الوطني في مصر، والذي يزخر بالعديد من الأعمال الغنائية التي ترسخت في وجدان الجماهير.

- فروع المسابقة وجوائزها

تُجرى المسابقة في فروع الغناء، التلحين، التأليف، والتوزيع الموسيقي. ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، كالتالي:

المركز الأول: 20 ألف جنيه.

المركز الثاني: 15 ألف جنيه.

المركز الثالث: 10 آلاف جنيه.

المركز الرابع: 7 آلاف جنيه.

المركز الخامس: 5 آلاف جنيه.

- شروط المشاركة

شروط المسابقة هي ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا، وأن يكون مصري الجنسية. يحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، ويجب ألا تقل مدة الأغنية عن 4 دقائق ولا تزيد عن 10 دقائق.

يقدم المتسابق إقرارًا موقعًا من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز بالعمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل.

يقدم العمل الفني كاملًا (كلمات، لحن، غناء) بصيغة MP3. آخر موعد لاستقبال الأعمال هو 31 أغسطس المقبل.

- الفائزون في النسخة السابعة من المسابقة

جدير بالذكر أن النسخة السابعة من المسابقة، فاز فيها بالمركز الأول الفنان أحمد حسن عن أغنية "يوم ميلادي" (كلمات محمد طلعت، ألحان أحمد حسن، وتوزيع شريف منير الوسيمي). حصل على المركز الثاني الفنان علي الألفي عن أغنية "الدفعة" (كلمات أحمد شلبي، وألحان وتوزيع علي الألفي). فازت بالمركز الثالث الفنانة هالة غلوش عن أغنية "مصر الحلوة" (كلمات سلمى رشيد، وألحان وتوزيع وسام أشرف شعيب). حصد المركز الرابع الفنانة سلمى مصطفى عن أغنية "التاريخ مكتوب عشانها" (كلمات مصطفى شاهين، ألحان عمرو نوار، وتوزيع محمد بدر). وفازت بالمركز الخامس الفنانة شهد السعدني عن أغنية "بلاد الخير" (كلمات وليد الليثي، وألحان وتوزيع أحمد علاء علي).