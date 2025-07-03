منافسة ثلاثية للتعاقد مع وسام أبو علي

شهدت الساعات الأخيرة منافسة ثلاثية وصراع كبير للتعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، بعد المستوى المميز الذي ظهر به في مونديال الأندية الأخير.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق تمسكه ببقاء اللاعب ورفض كل العروض المقدمة للتعاقد معه، غير أن ارتفاع المقابل المالي ورغبة اللاعب فتحت الباب أمام إمكانية رحيل اللاعب.

وكشف مصدر من النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن النادي وصلت له ثلاث خطابات رسمية للتعاقد من اللاعب بواقع عرض أمريكي وعرضين من أندية خليجية.

وأوضح المصدر أن الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من أحد أندية الدوري الأمريكي للتعاقد مع وسام أبو علي مقابل 6 ملايين دولار، مع راتب سنوي للاعب يقدر بـ4 ملايين دولار.

وتابع أن العروض الخليجية جاءت من الريان القطري مقابل 6 ملايين دولار، وراتب سنوي 4.5، والوصل الإماراتي مقابل 7 ملايين دولار وراتب سنوي 5 ملايين دولار.

وكشف المصدر أن خطابي الوصل والريان القطري يحملان عبارة أن العرض مبدأي وهناك إمكانية للتفاوض على المقابل المالي.

وأكد المصدر أن الأهلي مستعد للتراجع عن قراره بعدم بيع اللاعب ورفض كل العروض المقدمة، وذلك نظرًا لرغبة اللاعب في الاحتراف، خاصة وأنه سيتلقى راتبًا يساوي أربع أضعاف ما يتلقاه مع الأهلي.