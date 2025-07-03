أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، نقلًا عن تقارير أمريكية، بأن المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين "استمرت تقريبا لمدة ساعة من الزمن".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن دبلوماسي قوله إن "المحادثة التي استمرت قرابة ساعة من الزمن انتهت للتو".

وخلال الاتصال الهاتفي، أبلغ بوتين ترامب بأن روسيا "لن تتخلى عن أهدافها" في أوكرانيا، مع إبدائه الاستعداد لمواصلة المفاوضات مع كييف.

من جهته، قال المستشار الدبلوماسي لبوتين، يوري أوشاكوف، للصحفيين: "رئيسنا أعلن أيضا أن روسيا ستواصل (السعي إلى تحقيق) أهدافها، أي القضاء على الأسباب العميقة المعروفة جدا والتي أدت إلى الوضع الراهن".

كما أشار أوشاكوف إلى أن بوتين أكد لترامب وجوب تسوية نزاعات الشرق الأوسط "دبلوماسيا"، بما في ذلك الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

وقال: "الجانب الروسي شدد على أهمية تسوية كل القضايا الخلافية والخلافات والنزاعات عبر السبل السياسية والدبلوماسية حصرا".

من جهة أخرى، كشف أوشاكوف أن الرئيسين ناقشا كذلك المشاريع الاقتصادية المشتركة بين الدولتين، بما في ذلك في قطاعي الطاقة والفضاء، قائلين إنها "ستكون مفيدة لموسكو وواشنطن".

وكانت هذه سادس مكالمة هاتفية معلنة بين الرئيسين منذ بداية الولاية الثانية لترامب. وكان آخر اتصال هاتفي بينهما في منتصف يونيو، حين عرض بوتين التوسط في أزمة الشرق الأوسط المتعلقة ببرنامج إيران النووي.