إعلامي إسرائيلي يحتفي بقتل صحفيين فلسطينيين في غزة ويحرض على استهداف المزيد: أحسنت إسرائيل صنعا

• كبير معلقي قناة i24 تسفي يحزكيلي في بث مباشر زعم أن الصحفيين الـ6 الذين قتلتهم إسرائيل "رأس حربة حماس"..



احتفى صحفي إسرائيلي بقتل تل أبيب إعلاميين فلسطينيين في قطاع غزة، وحرض على استهداف المزيد منهم.

وقال كبير معلقي قناة i24 العبرية (خاصة) تسفي يحزكيلي في بث مباشر على الهواء، الاثنين: "إذا كانت إسرائيل قد قررت بالفعل تصفية الصحفيين، فأن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا".

وزعم أن "هؤلاء يختبئون في المستشفيات، ويفتحون هناك غرف عمليات، ويعرضون للعالم صورة معاكسة تماما، ويخدمون مصلحة حماس".

ومناقضا مهنية الصحافة، زعم يحزكيلي أن الصحفيين القتلى هم "رأس الحربة للجناح العسكري لحماس".

وفي تحريض مباشر على استهداف المزيد من الصحفيين الفلسطينيين، أضاف: "لذلك أحسنت إسرائيل صنعا بتصفيتهم، برأيي كان ذلك متأخرا جدا، ولا يزال هناك الكثير منهم ممن يسببون أضرارا في الصورة والوعي".

والاثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 246، عقب استشهاد 6 صحفيين بينهم 5 بهجوم "مستشفى ناصر" والسادس في منطقة "المواصي" بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الاثنين هو الثاني في أقل من شهر، بعدما استهدف في 10 أغسطس الجاري، 6 صحفيين بينهم 5 من قناة "الجزيرة".

ومنذ بدء الإبادة الجماعية بغزة، يتعمد الجيش الإسرائيلي استهداف القطاعات الحيوية والعاملين في المجال الإنساني، من مستشفيات وطواقم طبية وصحفية ورجال دفاع مدني، رغم المطالبات الحقوقية الدولية والأوروبية المتكررة بتحييدهم عن الاستهداف.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفا و744 شهيدا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.