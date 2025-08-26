علي فتح الله يطرح ألبوم موسيقى بعنوان alive

طرح الموسيقار علي فتح الله، ألبوم موسيقى جديد بعنوان "alive"، ويقدم من خلاله مجموعة من الألحان المختلفة، برؤيته الموسيقية الخاصة.

وأعلن فتح الله، في وقت سابق، أنه يقوم بإعداد وتنفيذ هذا المشروع الفني، ويقدم فيه رؤى موسيقية جديدة، وسيتم عرض هذا التجربة فى عدد من الحفلات الجماهيرية.

ومن المعروف أن الموسيقار علي فتح الله، طرح من قبل cover لأغنية "طاير يا هوى" برؤيته الموسيقية المختلفة، بمشاركة المطربة نوران أبو طالب، وهي الأغنية التي قدها المطرب الراحل محمد رشدي، من كلمات الشاعر محمد حمزة، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

وقدم فتح الله، منذ فترة، فيديو كليب لأغنية "بحلم معاك" للفنانة الكبيرة نجاة، برؤية موسيقية جديدة.

وطرح فيديو كليب لأغنية "سيرة الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم، بعد أن قام بعمل ريميكس بأسلوبه الموسيقى الخاص.

ونالت تلك الأعمال إعجاب الجمهور، وحصدت الكثير من المشاهدات على موقع اليوتيوب، حيث إن هذا الشكل الموسيقى الجديد يلقى إقبالا كبيرا لدى محبي الموسيقى، وهو الأكثر استماعا في العالم الآن

alive الألبوم الجديد لعلى فتح الله، ويضم 10 مقطوعات موسيقية هيBright Beginnings ،Becoming ، Joyful Shift ،The Familiar ،Yet Surely ،Mindful Trace ،Rise of Choices ،Serene ، Keeping Up، وSteady.