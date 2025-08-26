ضبط طالب رشق حجرا على قطار وأصاب عامل في البدرشين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على طالب أقدم على إلقاء حجر تجاه قطار روسي قادم من القاهرة في اتجاه الفيوم؛ مما تسبب في إصابة عامل من الركاب بجرح في الرأس، وتهشم نافذة القطار بنطاق منطقة البدرشين.

وتلقى مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بقيام أحد الأشخاص بإلقاء حجر على قطار أثناء مروره بدائرة القسم؛ ما أسفر عن إصابة عامل بجروح بالرأس، وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ.

وضبط الطالب مرتكب الواقعة، وتبين أنه يبلغ من العمر 13 سنة.

واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.