مصرع سيدة وإصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين ملاكى بالبحيرة

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لقت ربة منزل مصرعها، وأصيب ٣ آخرون، بجروح وكسور متفرقة بالجسم إثر اصطدام سيارتين ملاكى بالطريق الدولى العلمين وادى النطرون بدائرة مركز وادى النطرون.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

كان اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بالكيلو ٤٥ بطريق العلمين- وادى النطرون، اتجاه العلمين، ومصرع شخص وإصابة آخرين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وتبين من المعاينة وفاة "سعاد ش." ٦٥ سنة ربة منزل، وإصابة كلا من "سيد ز." ٦٥ سنة، و"نانسى س." ٢٠ سنة، و"ليلى ح." ٥ سنوات.



تم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.