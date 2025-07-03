وزير الإسكان: الدولة التي نفذت حياة كريمة وقضت على العشوائيات عمرها ما تطرد حد أبدا

وجه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رسالة طمأنة للمستأجرين بعد الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلا: «مفيش طرد لأي مواطن مصري من أهالينا الذين يقطنون بوحدات الإيجار القديم».



وأكد خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الدولة التي نفذت مشروعات القضاء على العشوائيات والمناطق غير الأمنة وتوفير سكن بديل كريم، ومبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري التي استطاعت الوصول إلى ملايين المصريين، ومشروع «سكن كل المصريين» المدعوم لمنخفضي ومتوسطي الدخل؛ «عمرها ما تطرد حد أبدًا».

وأشاد بـ«شجاعة البرلمان»، قائلا: «أحيي مجلس النواب الموقر على شجاعته في التصدي لهذا الملف الشائك الذي تم التهرب من مواجهته لعقود طويلة».

وأكد أن الدولة تقف على مسافة واحدة من المالك والمستأجر، مشددا أن «البعد الاجتماعي هو الأصل في تطبيق هذا القانون».

وأشار إلى تدخل الدولة لحل هذه المشكلة التي تمتد لأكثر من 40 عاما، قائلا: «كانت لدينا أزمة حقيقية في السكن وتوافر الوحدات السكنية، عند إقرار قوانين الإيجار القديم، ولكن اليوم لدينا ما يقارب 5 ملايين وحدة سكنية تم توفيرها من عام 2014 حتى يومنا هذا؛ أحدثت انفراجة بشكل كبير جدا، فكان لابد من حل حقيقي لقانون الإيجار القديم، بما يضمن الحقوق المجتمعية لكل قاطني الوحدات المؤجرة».