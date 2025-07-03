أمريكا تستدعى القائم بالأعمال بسفارتها في بوجوتا على خلفية تصريحات رئيس كولومبيا

استدعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، كبير دبلوماسييها فى كولومبيا لإجراء"مشاورات عاجلة" بعد التعليقات التي أدلى بها رئيس كولومبيا مؤخرا بدا خلالهاأنه يتساءل عن موقف الولايات المتحدة إزاء خطة مزعومة للاطاحة به من منصبه.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في بوجوتا جون ماكنمارا سوف يعود إلى واشنطن" فى أعقاب بيانات لاأساس لها من أعلى المستويات بحكومة كولومبيا".

ورد رئيس كولومبيا جوستافو بيترو بنفس الطريقة، حيث استدعى سفير بلاده بواشنطن للتشاور، وقال إنه يريد التحدث إلى السفير دانييل جارسيا بينا بشأن التقدم فى أولويات بوجوتا فى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت تامى بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، فى بيان، إن الإدارة الأمريكية سوف "تتخذ إجراءات أخرى لإيضاح قلقنا العميق بسبب الوضع الحالى لعلاقاتنا الثنائية" دون الإفصاح عن أسباب الاستدعاء.