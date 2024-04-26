 مسئول عراقي: مقتل 2 واصابة 4 آخرين في قصف استهدف حقل كورومو الغازي في السليمانية - بوابة الشروق
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مسئول عراقي: مقتل 2 واصابة 4 آخرين في قصف استهدف حقل كورومو الغازي في السليمانية

السليمانية (العراق) (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2024 - 11:06 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2024 - 11:07 م

أفاد مسئول محلي عراقي كردي، أن شخصين قتلا وأصيب 4 أخرون جراء قصف مساء اليوم الجمعة، استهدف حقل كورومو الغازي في محافظة السليمانية باقليم كردستان العراق (350 كم شمالي بغداد).

وقال رمك رمضان، قائمقام قضاء جمجمال في تصريح صحفي، إن شخصين أجنبيين قتلا وأصيب 4 أخرون جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف حقل كورومو الغازي في السليمانية مساء اليوم".

ولم يقدم مزيدا من التفاصيل عن جنسية الضحايا والمصابين.

وأدى الهجوم إلى توقف إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، وقطع نحو 2500 ميجاوات من الكهرباء، وفق بيان  لوزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية بإقليم كردستان.

وفي وقت سابق اليوم، قال رمضان إن الحقل تعرض لهجوم بطائرة مسيرة.

ويعد "كورومو" هو الحقل الغازي الأكبر والأغنى للغاز الطبيعي في اقليم كردستان ويدار من قبل شركة "دانة غاز" و"نفط الهلال" وسبق أن الحقل لهجمات بالصواريخ خلال السنتين السابقتين.


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