أجرى رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت مكالمة هاتفية، مع نظيره التونسي قيس سعيد، اطمأن خلالها على «سعيّد» والشعب التونسي الشقيق.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء السبت، تم التطرق خلال المكالمة إلى تطورات الوضع العام في الشقيقة تونس، حيث قال «سعيّد» إن «تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب».

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد اتخذ قرارات عدة غيرت المشهد السياسي في تونس، بينها تجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي، عقب احتجاجات شعبة واسعة ضد فشل السلطة التنفيذية ومجلس النواب الذي يسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية بزعامة راشد الغنوشي، في مواجهة الأزمات التي تضرب البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأعلن سعيّد عن هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي والصحي أيضا في صراعات على السلطة وتعنت الإخوان.