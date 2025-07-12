

تحدث ناجون من مجزرة الاحتلال المروعة في مدينة رفح الفلسطينية، عن تفاصيل استشهاد العشرات من منتظري المساعدات، اليوم السبت.

وقال أحد الناجين في تصريحات لقناة «الغد»، إن 3 دبابات تابعة لقوات الاحتلال كانت موجودة على مسافة 200 متر من مكان تواجد منتظري المساعدات.

وأشار إلى أن الدبابات وجنود الاحتلال أطلقوا النيران على المدنيين، مضيفًا: «أقل شيء 100 شهيد، والناس نايمة على الأرض، الدبابات تطخ عليهم وهم نايميين».

من جهته، أوضح ناجٍ آخر أن معظم الشهداء ماتوا بسبب الاستهداف في الرأس، قائلًا إن مجزرة اليوم أسفرت عن استشهاد 40 مواطنًا.

وأضاف: «يقولوا لنا في مساعدات ويخلونا نخش، الواحد يكون حامل الكيس يخليه يبرم ويضربه في راسه.. مش عارف إيش الواحد يحكي».

وفي وقت سابق، بثت شبكة «قدس» الإخبارية، مقطع فيديو يرصد استهداف جندي أمريكي لمنتظري المساعدات بشكل مباشر في مركز مساعدات بقطاع غزة.

وأظهرت اللقطات الجندي الأمريكي الملثم وهو يشير بيده، قبل أن يرفع سلاحه ويستهدف بها أحد منتظري المساعدات أمام المركز.

واستشهد 60 فلسطينيًا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم السبت، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ645 على التوالي، عدوانه وحرب الإبادة الجماعية على القطاع، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد 27 مواطنًا وإصابة 180 آخرين، بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال مدينة رفح جنوب القطاع