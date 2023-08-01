ارتفاع حاد في أسعار النفط مع تزايد الآمال في تحسن الطلب

أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الشهر الحالي اليوم الاثنين، بارتفاع جديد كبير مع تزايد الآمال في تحسن الطلب ووجود المؤشرات على نقص الإمدادات.

وأدى تزايد التوقعات بانتهاء دورة زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مع توقع استمرار المملكة العربية السعودية في خطة خفض إنتاجها النفطي حتى نهاية سبتمبر المقبل، إلى ارتفاع أسعار النفط.

كما استفادت أسعار النفط من تقرير صادر عن بنك جولدمان ساكس جروب يقول إن الطلب لم يصل إلى ذروته بعد.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 22ر1 دولار أي بنسبة 5ر1% إلى 80ر81 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، لينهي الخام تعاملات الشهر الحالي بزيادة تراكمية بنسبة 16% تقريبا. كما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدر 57ر0 دولار أي بنسبة 7ر0% إلى 56ر85 دولارا للبرميل.

وبحسب التقديرات، بلغ متوسط إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" 37ر27 مليون برميل يوميا خلال الشهر الحالي بانخفاض قدره 840 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ سبتمبر 2021.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في مؤسسة أواندا إن أسعار الخام تنهي الشهر بمكاسب كبيرة، على خلفية التوقعات بتحسن الطلب مع استمرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط في خفض الإنتاج. وشهدت سوق النفط أفضل شهر له منذ أوائل 2022، مع توقع اتجاه البنوك المركزية الكبرى إلى إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية".