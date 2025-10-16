الادعاء في بنجلاديش يسعى لتوقيع عقوبة الإعدام بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة

سعى اليوم الخميس، ممثل ادعاء في محكمة محلية خاصة في بنجلاديش؛ لتوقيع عقوبة الإعدام بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في القضية التي تتضمن تهما بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الانتفاضة الشعبية التي دفعتها للفرار من البلاد العام الماضي.

يذكر أنه خلال الاحتجاجات في يوليو وأغسطس 2024، قُتل مئات الأشخاص من بينهم طلاب ومسئولون أمنيون ونشطاء سياسيون بسبب أعمال العنف التي استمرت أسابيع.

وطالب كبير ممثلي الادعاء تاجول إسلام في مرافعاته الختامية أمام المحكمة الجنائية الدولية في العاصمة دكا بإعدام وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان بسبب فداحة جرائمه.

وتقيم حسينة، في المنفى في الهند منذ فرارها من البلاد منذ 5 أغسطس العام الماضي، ويعتقد أن خان يتواجد أيضا في الهند.

ويشار إلى أنه مازال هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لاستكمال المحاكمة قبل إعلان الحكم.