وزير الخارجية يعلق على أزمة جثث المحتجزين الإسرائيليين في غزة: البحث عنهم يستغرق وقتا طويلا

علق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على أزمة جثث الرهائن الإسرائيليين في غزة، قائلًا إن الظروف الميدانية الصعبة في القطاع تعوق الوصول إلى جميع الجثامين.

وقال خلال لقاء مع مذيعة شبكة «CNN» كريستيان أمانبور، إن مصر أبلغت الجانب الأمريكي أن جمع رفات الضحايا سيستغرق وقتًا طويلًا، لأنها مدفونة تحت الأنقاض، وهناك الكثير من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة تحت الأنقاض.

وأضاف: «لذا، سيكون الوصول إليهم صعبًا بعض الشيء، لكننا نبذل قصارى جهدنا ميدانيًا لجمع جثث القتلى وتسليمها للجانب الإسرائيلي، ضمن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ».

وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية إلى أن «الأمور تسير على ما يرام» بالنسبة للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفتح المعابر في أقرب وقت ممكن.

ونوه أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستكون «صعبة»، مضيفًا: «لكن بالالتزام السياسي، وبمشاركة الرئيس ترامب والولايات المتحدة، وباهتمام التعاون الدولي، أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق آخر بشأن المرحلة الثانية، ومن ثم تمهيد الطريق للمضي قدمًا نحو الحل النهائي للقضية الفلسطينية، التي تُعتبر جوهر الصراع في منطقتنا».

وبسؤاله عن معبر رفح، أكد الوزير أن المعبر مفتوح من الجانب المصري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأكمل: «نعمل مع الإسرائيليين لفتح معابرهم كذلك مع غزة للسماح بتدفق المواد والمساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية، لأن الوضع على الأرض كارثي ونحن بحاجة حرفيًا إلى إغراق غزة بالطعام ومواد الإغاثة والمعدات الطبية».