هشام جمال وليلى زاهر ضيفا إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الأحد المقبل

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" المقرر عرضها يوم الأحد المقبل، الفنانين هشام جمال و ليلى أحمد زاهر، في حوار تليفزيوني يتحدثان فيه عن حفل زفافهما و أعمالهما المشتركة والعلاقة الفنية والإنسانية التي تجمع بينهما.

يكشف هشام جمال خلال اللقاء عن تفاصيل مشاريعه المقبلة، كما تتحدث ليلى زاهر عن تجربتها معه في عدد من الأعمال الفنية، وما اكتسبته من خبرة خلال التعاون بينهما وتفاصيل كتب كتابهما وزواجهما ولقطات خاصه جدًا تعرض لأول مرة.

كما يستضيف البرنامج في حلقة يوم الاثنين مجموعة من المواهب الشابة، من بينهم الموزع الموسيقي مادي، والمطرب الشاب محمد جمال، والصوت الجديد جميلة، إلى جانب مؤلفة حكايه هند من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، في فقرة خاصة تسلط الضوء على الجيل الجديد من المبدعين الذين ساهم في تقديمهم هشام جمال للساحة الفنية.

وتأتي الحلقة في إطار حرص برنامج "صاحبة السعادة" على دعم المواهب الشابة واستعراض أبرز النجاحات في المشهد الفني المعاصر، بأسلوبه المميز الذي يجمع بين المتعة والإلهام.