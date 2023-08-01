نونو سانتو: لن أغامر بـ طارق حامد

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يرفض البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة السعودي، المغامرة بالنجم المصري طارق حامد، لاعب وسط الفريق، عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الصفاقسي التونسي بالبطولة العربية واستدعت خضوعة لعملية جراحية.

غادر طارق حامد مباراة اتحاد جدة والصفاقسي مصابا بعد تدخل قوي جدا من حسين علي لاعب الصفاقسي، وخضع لعملية جراحية ناجحة بعدها.

قال نونو سانتو في مؤتمر صحفي:" تعرض طارق حامد لإصابة سيئة للغاية، إصابتة أزعجتنا جميعا بعد تدخل قوي وعنيف".

أضاف البرتغالي:" لن أشرك طارق حامد أمام الشرطة العراقي ولن أغامر بمشاركته حاليا".

أشار سانتو:" نجولو كانتي في حالة أفضل حاليًا، وسنقيم وضعه في مران اليوم ومشاركته أكيدة في الدور ربع النهائي".

وتطرق نونو سانتو للحديث عن الوافد الجديد لقلعة العميد البرازيلي فابينيو، قائلًا:" فابينيو غير مسجل في البطولة العربية ولن يشارك فيها مع الفريق".

واصل:" يعلم الجميع أن لدينا مشكلة في الدفاع ولا يهمني هوية من نضمه إلى الفريق إذا كان أجنبيا أو محليا، الأهم أن نحل المشكلة".

أتم:" سنعلن في الوقت المناسب عن اللاعب المحترف الذي سيغادر الفريق".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أقتراب طارق حامد من الرحيل عن اتحاد جدة بمجرد التعاقد مع البرازيلي فابينيو.