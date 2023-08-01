مسئول فلسطيني: التوصل لاتفاق هدنة في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

أفاد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعتر، بالتوصل لاتفاق هدنة في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان.

وأعرب زعتر، في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، عن أمله الالتزام بالهدنة، بعد تقارير عن مقتل 11 شخصًا، وجرح 40 آخرين في المواجهات.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس الاثنين، عن مقتل 11 شخصا، وإصابة 40 آخرين بينهم أحد موظفي الوكالة، خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة في لبنان.

وقالت الوكالة، في بيان لها، إن العنف المسلح في مخيم عين الحلوة يستمر على مدار أكثر من يومين، ما يؤثر على المدنيين بمن فيهم الأطفال، ويتسبب بفرار العائلات بحثا عن الأمان، منوهة أن الاشتباكات أدت إلى تعرض مدرستين تابعتين للأونروا لأضرار.

وأضافت أن الأحداث الجارية أجبرت أكثر من 2000 شخص على الفرار من المخيم، بحثًا عن الأمان في أماكن أخرى، مشيرةً إلى فتح مدارسها لإيواء العائلات النازحة، بمساعدة متطوعين.

وحثّت جميع الجهات المسلحة على احترام حرمة جميع مباني ومرافق الأونروا، وفقًا للقانون الدولي، كما دعت جميع الجهات إلى العودة فورًا للهدوء بشكل عاجل، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

واتفقت الفصائل الفلسطينية في صيدا جنوبي لبنان، في وقت سابق، على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع مخيم عين الحلوة.