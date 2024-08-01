ترامب يطلق تصريحات عنصرية ضد هاريس

تساءل المرشح الجمهوري في سباق الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، أمس، ما إذا كانت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس "هندية" أم "سوداء"، وذلك في مقابلة مثيرة للجدل في أكبر تجمع سنوي للصحفيين ذوي البشرة السمراء في البلاد.

وقال ترامب عن منافسته في السباق الرئاسي "هل هي هندية أم سوداء؟"، مما أثار موجة من الاستهجان من جمهور بلغ عدده نحو ألف شخص، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف ترامب: "كانت هندية منذ البداية، وفجأة تحولت وأصبحت سوداء".

لطالما قالت هاريس التي تنحدر من أصول هندية وجاميكية إنها ذات بشرة سمراء وآسيوية. وهي أول أمريكية ذات بشرة سمراء وآسيوية تشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في إفادة صحفية ردا على تصريحات ترامب "ما قاله للتو مثير للاشمئزاز... إنه مهين".

وجاء تصريح ترامب في مقابلة في المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية للصحفيين ذوي البشرة السمراء في شيكاغو. وبدأت المقابلة في أجواء توتر حين سردت راشيل سكوت، مراسلة شبكة أيه.بي.سي نيوز سلسلة التعليقات العنصرية التي أدلى بها ترامب وتساءلت عن سبب دعم الناخبين السود له.

منذ إطلاق حملتها الانتخابية للبيت الأبيض في وقت سابق من الشهر الجاري، واجهت هاريس وابلا من الهجمات الجنسانية والعنصرية على الإنترنت وشككت بعض الحسابات اليمينية المتطرفة في هويتها العرقية.

وحث زعماء الحزب الجمهوري المشرعين على الامتناع عن الهجمات الشخصية والتركيز على مواقفها السياسية.