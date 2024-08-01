رئيس مجلس الشورى الإيراني: إسرائيل ارتكبت خطأ إستراتيجيا باغتيال إسماعيل هنية

قال رئيس مجلس الشوري (البرلمان) الإيراني، محمد باقر قاليباف إن إسرائيل ارتكبت خطأ إستراتيجيا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وفي بداية مراسم تشييع هنية في طهران اليوم الخميس، اعتبر قاليباف أن كل الاستهدافات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ناجمة عن عجزه في مواجهة المقاومة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتجمع حشد من المشيعين يحملون صور هنية وأعلاما فلسطينية بجامعة طهران بوسط العاصمة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية إن جثمان هنية وصل إلى مقر الجامعة.

ويؤم المرشد الإيراني، علي خامنئي، المصلين في جنازة هنية، على أن يدفن، غدا الجمعة، في قطر.

وكانت حركة حماس قد أعلنت، أمس، استشهاد هنية بغارة جوية إسرائيلية في نحو الساعة الثانية صباحا في طهران.

ويثير اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس البالغ 61 عاما والذي كان يعيش في قطر، وكذلك اغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، الثلاثاء، مخاوف من حرب إقليمية.