أستراليا: فرض الحد الأدنى من الرسوم الأمريكية يعطينا ميزة تنافسية

يقول وزير التجارة الأسترالي دون فاريل إن فرض الحد الأدنى من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الأسترالية بما في ذلك لحوم الأبقار والضأن والنبيذ والقمح أعطى بلده ميزة تنافسية على بعض المنافسين.

وقال فاريل للصحفيين إن أستراليا لم تفرض رسوما جمركية على السلع الأمريكية في أي وقت من الأوقات.

وأضاف: ”لم أر أي حالة أو أي مثال أدى فيه فرض رسوم جمركية انتقامية إلى أن تكون دولة ما في وضع أفضل“.

ويدفع فاريل بأنه لا يمكن تبرير أي رسوم جمركية أمريكية لأن أستراليا لا تفرض أي رسوم جمركية على شريكها في التجارة الحرة الثنائية. وتتمتع الولايات المتحدة بفائض تجاري مع أستراليا منذ عقود.

وتعرض رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لانتقادات بسبب فشله في عقد اجتماع وجها لوجه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة التجارة.