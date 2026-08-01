البنك الأهلى يضخ 2 مليار جنيه خلال 2025 لدعم التنمية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

بلغت إجمالى مساهمات البنك الأهلى خلال عام 2025 نحو 2 مليار جنيه لدعم مشروعات وبرامج تنموية متنوعة. حيث واصل البنك الأهلى ترسيخ دوره الوطنى كشريك رئيسى فى دعم خطط التنمية المجتمعية الشاملة، من خلال تبنى استراتيجية تستهدف تحقيق أثر تنموى مستدام ينعكس على حياة المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوجهات البنك المركزى نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

من جانبه قال محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى، أن استراتيجية البنك للتنمية المجتمعية خلال عام 2025 نجحت فى التوسع داخل محافظات الصعيد بشكل خاص، من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات والمبادرات التى شملت قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية، بما يعزز وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ويحقق أثرًا تنمويًا مباشرًا ومستدامًا على أرض الواقع، مع التركيز بشكل أساسى على دعم القطاع الصحى وهو ما يتماشى مع توجهات البنك المركزى.

مؤكدا أن البنك يضع خدمة المجتمع فى صميم دوره الوطنى، باعتبارها مسؤولية ممتدة وليست مبادرات وقتية، مشيرًا إلى أن البنك يركز على دعم المشروعات التى تترك أثرًا ملموسًا فى حياة المواطنين.

وأضافت دينا أبوطالب، رئيس مجموعة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى، أن البنك يتبنى نهجًا تنمويًا متكاملًا يقوم على استهداف احتياجات المجتمعات المحلية بشكل مباشر، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها محافظات الصعيد. حيث يقوم البنك بدراسات ميدانية لاحتياجات كل منطقة، بما يضمن توجيه الموارد بفاعلية وتأثير، إلى جانب تعزيز التعاون المستمر مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لضمان تكامل الجهود وتحقيق نتائج مستدامة مع استهداف التوسع المستمر فى حجم المبادرات المجتمعية وتنوعها بما يضمن وصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

وأكد محمد عوارة، مدير التنمية المجتمعية بالبنك الأهلى، أن البنك يولى اهتمامًا متزايدًا بالقطاع الصحى حتى واصل البنك الأهلى دعمه للمنظومة الصحية من خلال المساهمة فى تنفيذ وتطوير عدد من المبادرات الطبية، عبر ضخ تمويلات بلغت نحو ما يقارب 862 مليون جنيه خلال عام 2025، استفاد منها أكثر من 15 مستشفى ومركزًا ووحدة طبية، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية بالقطاع الصحى فى مختلف المحافظات.

شملت المساهمات دعم مستشفى سرطان الأطفال 57357 لعلاج ما يقارب 1800 طفل مريض بالسرطان، ودعم وحدة الإيكمو (ECMO) بمستشفيات جامعة القاهرة لتوفير المستلزمات اللازمة لنحو 180 مريضًا، واستكمال تطوير المبنى الشمالى والعيادات الخارجية ووحدتى العزل وزرع النخاع بالمعهد القومى للأورام، إلى جانب دعم مستشفى الناس للأطفال لعلاج 278 حالة من خلال الجراحات والقساطر والمناظير العلاجية.

كما ساهم البنك الأهلى المصرى فى دعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق من خلال تجهيز وحدة الرعاية المركزة للكبار المكونة من 14 غرفة، بما يسهم فى علاج نحو 330 مريضًا سنويًا من الحالات الحرجة، بالإضافة إلى المساهمة فى علاج وإنقاذ حياة نحو 125 مصابًا بالحروق من مختلف الأعمار عبر تغطية الاحتياجات العلاجية والعمليات الجراحية والرعاية المركزة والإقامة بالمستشفى.

وجدد البنك تعاونه مع مستشفى نيل الأمل لإجراء 1150 عملية جراحية دقيقة للأطفال وتجهيز وحدة عناية قلب متكاملة، كما دعم جمعية واحة نور الحياة لتوفير جهاز تأهيل متطور بمحافظة سوهاج وكفالة بروتوكولات علاج وتأهيل لـ200 طفل، بالإضافة إلى تطوير أربع غرف عمليات بمستشفى الأطفال الجامعى التخصصى "أبو الريش الياباني"، ودعم مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لإجراء عمليات القلب المفتوح والقساطر العلاجية للأطفال والكبار، إلى جانب تجهيز جناح المرضى البالغين ومنطقة الاستقبال بالمركز العالمى للقلب بالقاهرة.

كما دعم البنك القوافل الطبية التى شملت جميع محافظات الصعيد، واستهدفت أكثر من 19 ألف مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم تقديم خدمات علاجية وإجراء عمليات جراحية لأكثر من 6 آلاف مواطن، بما يسهم فى توسيع مظلة الرعاية الصحية والوصول بالخدمة إلى المناطق النائية.

أما فى قطاع التعليم، بلغت مساهمات البنك خلال عام 2025 نحو حوالى 239 مليون جنيه، تضمنت تطوير ودعم عدد من المدارس والمؤسسات التعليمية، بما يسهم فى تحسين البيئة التعليمية ورفع كفاءة الخدمات داخل المدارس.

كما وصلت شبكة المدارس التى طورها البنك الى حوالى 258 مدرسة على مستوى الجمهورية، إلى جانب تقديم أكثر من 1300 منحة دراسية بالتعاون مع جامعات مثل جامعة السويدى للتكنولوجيا وجامعة النيل، فضلًا عن تقديم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة المعلمين والتربويين بالمدارس الحكومية، استفاد منها أكثر من 7 آلاف طالب، وذلك يسهم فى تخفيف الأعباء عن الأسر ودعم فرص التعليم وتمكين الشباب من المساهمة فى سوق العمل.

كما لم يتغافل البنك الأهلى عن دعم مراكز البحث العلمى لتشجيع الباحثين والمشروعات العلمية لما لها من أثر ملموس وفعال على المجتمع، حيث استكمل دعمه لمشروع أبحاث مرضى السكر بواسطة الخلايا الجذعية والتى تجرى بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية التابع لجامعة المنصورة.

وفيما يتعلق بدعم الأشخاص ذوى الهمم، نفذ البنك العديد من المبادرات الهادفة إلى دمجهم فى المجتمع، من خلال توفير 340 كرسيًا متحركًا، استفاد منها أكثر من 5 آلاف شخص، بما يعزز قدرتهم على الاندماج والمشاركة المجتمعية.

وخلال شهر رمضان الكريم، نفذ البنك مجموعة من المبادرات الإنسانية والاجتماعية، شملت تنظيم 9 خيم رمضانية فى محافظات الصعيد، تم خلالها تقديم أكثر من 28 ألف وجبة، إلى جانب توزيع 143 ألف كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا فى مختلف المحافظات حيث شارك نحو 700 موظف من البنك فى أعمال التطوع لدعم جهود توزيع المساعدات وتنفيذ المبادرات المجتمعية، بما يعكس روح المشاركة المجتمعية وتعزيز ثقافة العمل التطوعى داخل البنك الأهلى.

وكذا زيارة عدد من المستشفيات والمؤسسات الخيرية، من بينها مستشفى 57357 ومستشفى أهل مصر ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب، بالإضافة إلى دعم القوافل الطبية فى المناطق الأكثر احتياجًا.

وفى إطار جهوده فى مجالى التنمية البشرية والعمرانية، خصص البنك الأهلى نحو أكثر من 239 مليون جنيه خلال عام 2025 بالتعاون مع جمعية الأورمان، لتنفيذ مشروعات تستهدف إنشاء وتطوير مساكن للأسر الأكثر احتياجًا فى محافظات الصعيد. ويقوم البنك من خلال هذا التعاون بإنشاء منازل كاملة التجهيز وتسليمها جاهزة للسكن الفورى للأسر المستحقة فى عدد من المحافظات، من بينها المنيا وأسوان والأقصر، سعيًا لدعم توفير سكن وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرار التوسع فى تنفيذ المزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وسعياُ لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة والشباب تعزيزًا للتوسع فى نشر فكر ريادة الأعمال وتحقيقًا للاستقلالية الاقتصادية ومساندةً للمرأة والشباب للخروج من دائرة البطالة إلى التمكين الاقتصادى وذلك من خلال توفير التدريب المناسب لتلك الفئات المنشودة ورفع وتنمية مهاراتهم وكفاءتهم للنجاح فى فهم وتلبية متطلبات سوق العمل للاندماج به بشكل فعال، ليكونوا نماذج فعالة ومنتجة بالمجتمع وذلك من خلال دعم جمعية تواصل لتنمية اسطبل عنتر والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة نداء، منظمة إيناكتس مصر ومؤسسة بشارة، إضافة الى دعم تطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات لرفع كفاءتها عملًا على تحسين جودة المشروعات الناشئة والقائمة على الابتكار والمعرفة والتطوير وتحويلها إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة مستقبلًا.

وفى إطار التزامه بالحفاظ على البيئة والتراث، بلغت مساهمات البنك الأهلى فى هذا المجال نحو 508.5 مليون جنيه خلال عام 2025، حيث يواصل البنك تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية وكذا الحفاظ على التراث والآثار المصرية القديمة التى تشكل الهوية الثقافية والوطنية فى نفوس الأجيال الحالية والقادمة، حيث وقع البنك بروتوكول تعاون مع شركة جبرتك للأنشطة البحرية والبيئية لدعم مشروع إعادة تأهيل الشعاب المرجانية المتأثرة بالتغيرات المناخية فى البحر الأحمر، بمساهمة قدرها 8.5 مليون جنيه، ويستهدف المشروع استزراع الشعاب المرجانية وإنشاء حضانات جديدة لها، إلى جانب دعم البحث العلمى وتعزيز السياحة البيئية، تدريب أكثر من 120 غواصًا متطوعًا، وتنظيم حملات تنظيف وتوعية بيئية بمشاركة أكثر من 600 متطوع، وهو ما يعكس دور البنك فى دعم الحلول البيئية المستدامة وتعزيز الوعى البيئى فى المجتمعات الساحلية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وإيمانًا بضرورة رفع الوعى السياحى والأثرى لكل فئات المجتمع وتعزيز المشاركة المجتمعية نحو الحفاظ على تراث مصر الحضارى والثقافى بكل مقوماته لما له من قيمة مضافة للاقتصاد القومى، حيث ساهم البنك فى دعم احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير فى نوفمبر 2025، والذى يُعَد هذا الحدث غير مسبوق على كل الأصعدة مما يظهر الحضارة المصرية العريقة بالشكل اللائق لها ولمكانة مصر أمام العالم بأكمله.

كما ساهم البنك الأهلى المصرى فى دعم صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وذلك فى إطار دوره المجتمعى وحرصه على رعاية أبناء الشهداء ودعم المبادرات الوطنية، وقد بلغت قيمة مساهمة البنك لصندوق تكريم الشهداء 50 مليون جنيه.

وانعكاسًا لأثر مساهمات البنك الأهلى فى دعم جهود التنمية المجتمعية، فقد اقتنص البنك عددًا من الجوائز والتكريمات العالمية المرموقة خلال عام 2025، فقد حصل البنك على جائزة Best CSR Bank Egypt 2025 من مؤسسة International Business Magazine، وجائزة Socially Responsible Bank of the Year من مؤسسة Global Business Magazine، وجائزة Best CSR Bank In Egypt 2025 من مؤسسة Global Business Review، بالإضافة إلى جائزة Best Bank for Corporate & Social Responsibility (CSR) من Brands Review Magazine، وذلك تقديرًا لجهوده المتواصلة ومبادراته المؤثرة فى دعم المجتمع وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.