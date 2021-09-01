السعودية ترفع غرامة إهمال وثائق السفر إلى 27 ألف دولار

عدلت المملكة العربية السعودية من نظام وثائق السفر، الذي أقره مجلس الوزراء، وذلك برفع الغرامة على المخالفين إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار) كحد أعلى، بدلا من الحد الأعلى السابق والمقدر بـ5 آلاف ريال (1350 دولارا).

ووفق صحيفة "عكاظ أونلاين" اليوم الأربعاء، قررت السعودية ايضا زيادة مدة المنع من السفر إلى خمس سنوات كحد أعلى، بدلا من المدة السابقة المقدرة بثلاث سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبات المستحدثة ستشمل كذلك، كلا من قام بالإضافة أو الحذف أو التغيير في معلومات جواز سفره أو تذكرة مروره، أو إتلافه المتعمد أو تحريفه أو تغيير صورته الشخصية، وكذلك يشمل من قام بالإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور، مع من أسهم مع غيره عمدا في استعمال جواز سفره بصورة غير مشروعة أو بيع أي منهما.

وستشمل الغرامات والعقوبات كلا من حاول استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور تعود إلى شخص آخر، وكذلك مغادرته المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة، وكذلك مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر (وتستثنى الأعذار المقبولة)، ويشمل ذلك أيضا مخالفة أي حكم من أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية.

ووفقا لنظام السفر الجديد، فإنه سيتم تحديد البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها من قبل وزير الداخلية، وعلى ذلك تقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المناسب.

وكانت السعودية أعلنت في 2019 و2020 عن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، حيث تمنح التعديلات المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها.