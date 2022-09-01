بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصل محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

وصلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا.

وأكدت الهيئة النووية الأوكرانية وصول البعثة عبر قناتها على تطبيق تيلجرام اليوم الخميس.

وتهدف الزيارة لتأمين أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا، التي تعرضت لهجوم خلال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وتتألف بعثة الوكالة من 14 عضوا، وتريد تقييم الوضع في المحطة، التي بها ستة مفاعلات ويبلغ صافي طاقتها 5700 ميجاوات. قد احتلت القوات الروسية المحطة في مارس الماضي، بعد فترة قصيرة من بدء الغزو. وقبل ذلك، كان يعمل بالمحطة 10 آلاف شخص.

وفي إشارة للوضع الخطير، وردت تقارير بحدوث قصف بالمدفعية بمدينة انيرهودار قبل وصول بعثة الوكالة. وقال رافائيل جروسي إنه تم إبلاغه بالمخاطر قبل المغادرة، وأكد أن لا شىء سوف يوقف البعثة.

واتهمت كييف روسيا باستهداف مسار بعثة الوكالة. وردت روسيا باتهام القوات الأوكرانية بمحاولة القيام بعملية هبوط بالقرب من المفاعل على طول نهر دنيبرو، وأوضحت أنها قامت بردها.

وأظهرت مقاطع فيديو مروحيات روسية تحلق فوق مدينة انيرهودار.

وأعلنت شركة انرهواتوم الحكومية المسؤولة عن تشغيل المحطة عبر قناتها على تطبيق تليجرام اليوم الخميس، "نتيجة لتجدد إطلاق قذائف الهاون من جانب قوات الاحتلال الروسي على موقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية، جرى تفعيل الحماية الطارئة وإغلاق المفاعل الخامس".

ولا يزال المفاعل رقم ستة الذي يمد المحطة بالكهرباء الضرورية يعمل.

ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وتبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات خلال الأسابيع الأخيرة بشأن قصف المحطة.

وقد وصل القتال لدرجة دفعت الصليب الأحمر إلى مناشدة جميع الأطراف بالابتعاد عن القتال بالقرب من المحطة النووية.

وقال رئيس المنظمة روبرت مارديني في زيارة لكييف" لا يجب أن يقع القتال داخل وحول وإلى ومن منشأة مثل زابوريجيا. نحن نعلم ما هى العواقب"، مشيرا إلى أنه سوف يكون من المستحيل تقديم مساعدة في منطقة كارثة نووية.

من ناحية أخرى، بدأت روسيا مناورة عسكرية كبيرة اليوم، يشارك فيها أكثر من 50 ألف جندي، حتى في ظل استمرار حربها مع أوكرانيا.

ومن المقرر أن تستمر المناورة لنحو أسبوع، وتجرى في الشرق، على بعد الآلاف من الكيلومترات عن الخط الأمامي للقتال في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دولا تشمل الصين والهند ومانجوليا تشارك في المناورات، بالإضافة إلى عدة جمهوريات سوفيتية سابقة، من بينها بيلاروس.