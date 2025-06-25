هند صبري تنفي ترحيلها من مصر: أمارس حياتي بشكل طبيعي

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نفت الفنانة هند صبري، لصحفيي خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة «فرانس برس»، المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترحيلها من مصر.

وقالت في تصريحات للوكالة، أمس الثلاثاء، إنها «موجودة في مصر وتمارس حياتها بشكل طبيعي».

من جهة أخرى، نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لوكالة «فرانس برس»، صدور أي قرار بسحب جنسية هند صبري أو شطب عضويتها من النقابة.

ووصف ما يُتداول على مواقع التواصل في هذا الصدد بأنه «شائعات سخيفة».

وتعرضت الفنانة هند صبري لحملات هجوم شديد، في الأيام الأخيرة، بعد دعمها لـ «قافلة الصمود»، المتجهة من تونس إلى غزة.

واعتبر بعض الناشطين هذا الدعم تجاوزًا صارخًا للموقف الرسمي لجمهورية مصر العربية، ويتعارض مع السيادة المصرية.

وازدادت الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصل الأمر إلى المطالبة بضرورة سحب الجنسية المصرية من الممثلة التونسية التي تُقيم في القاهرة.



