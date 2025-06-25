تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مطعم مأكولات شهير بشارع المطاعم بمنطقة المشحمة بمدينة المحلة الكبرى، إثر ماس كهربائي مفاجئ، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

ودفعت قوات الإطفاء بثلاث سيارات مطافئ إلى موقع الحادث فور تلقي مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة ببلاغ من شرطة النجدة يفيد اندلاع النيران بالمطعم.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحريق، حيث جرت أعمال الإخماد والسيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وأفاد شهود عيان بأن الحريق نشب أثناء ساعات العمل اليومية بسبب ماس كهربائي مفاجئ، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحري عن ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.