أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن تعقد اجتماعا مع أمنائها في المحافظات لمناقشة خطة عملها

عقدت أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور سمير صبري، اجتماعًا تنظيميًا مع أمناء الاستثمار بالمحافظات، وذلك لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بقطاع الاستثمار، من بينها أولويات عمل الأمانات في المحافظات، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، بهدف المساهمة في صياغة خريطة استثمارية للدولة، وتنفيذ المستهدفات الحزبية والوطنية في هذا المجال.

وأكد الدكتور سمير صبري خلال الاجتماع، أن الأمانة تعتزم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لمتابعة الأداء بالمحافظات، والتعرف عن قرب على معوقات المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية مرنة تشمل تسهيلات نقدية وضريبية ومالية لجذب الاستثمار ودعم النمو المستدام.

وشهد اللقاء تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، حيث طُرحت مقترحات لتشجيع مشروعات شباب المستثمرين، وتنظيم دورات تدريبية للكوادر البشرية العاملة في قطاع الاستثمار، فضلًا عن الإشادة بالطفرة الصناعية الأخيرة، وتبادل الرؤى حول آليات تحفيز الاستثمار على مستوى المحافظات.