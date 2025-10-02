بريميرليج يقترب من إلغاء قواعد الربع والاستدامة

أكد الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ريتشارد ماسترز اليوم الخميس، أن الرابطة ستقرر قريبًا إذا كانت ستتخلى عن قواعد الربح والاستدامة المثيرة للجدل، وتستبدلها بنظام جديد يعتمد على نسبة تكلفة التشكيلة.

وأدى تطبيق قواعد الربح والاستدامة في موسم 2015-2016 لمنع الأندية من الإنفاق الزائد، إلى وقوع العديد من الأندية في مخالفات، كما تعرض هذا النظام لانتقادات من فرق مثل مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا بسبب الحد من القدرة على الإنفاق.

وأشار ريتشارد ماسترز إلى أن النظام الجديد سيتماشى بشكل أكبر مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، التي تضع حدًا أقصى لإنفاق النادي على أجور اللاعبين والانتقالات ورسوم الوكلاء بنسبة 70% من إيراداته.

وقال ماسترز في مؤتمر لقادة الرياضة: "نتحدث مع أنديتنا حول نظام بديل، وليس هذا معناه أننا لا نعتقد أن نظام "الربح والاستدامة" يعمل جيدًا، يتعلق الأمر بالتوافق أكثر مع اللوائح الأوروبية، التي تعتمد على نسبة تكلفة تشكيلة الفريق، وهو اختبار قائم على الإيرادات".

وأضاف: "يعتمد نظام الربح والاستدامة على اختبار الربحية بأثر رجعي، وله نقاط قوة ونقاط ضعف خاصة به، لا يوجد نظام مثالي، وعلينا الحفاظ على توازن هذه الأمور ومواصلة النقاش مع أنديتنا، وهذا قرار مهم، لذا علينا أن نأخذ الوقت الكافي لاتخاذ القرار الصحيح. لكن هذا القرار سيصدر قريبًا لا محالة".

ويعد الدوري الإنجليزي الممتاز الأعلى ربحية في العالم على الإطلاق، إذ حقق 6.7 مليارات جنيه إسترليني (9.03 مليارات دولار) من حقوق البث المحلي وحدها للفترة من 2025 إلى 2029.

وأوضح ماسترز أن الحد الأقصى للإنفاق المقترح من شأنه أن يساعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على الحفاظ على ميزتها التنافسية، مشيرًا إلى أن النسبة المحددة الآن في اليويفا عند 70%، أما النظام الجديد فسيكون عند 85%.

وستطرح القواعد الجديدة، التي كان من المقرر تطبيقها في بادئ الأمر خلال الموسم الحالي، للتصويت من قبل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر القادم.