رئيس الحكومة العراقية يدعو إلى وقف دوامة العنف والدمار في المنطقة

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والعمل على ضمان استدامة الاستقرار والسلم في المنطقة.

ودعا "السوداني"، خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف دوامة العنف وتجنب المزيد من الدمار والمعاناة.

ودعا إلى ضرورة وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات الى الفلسطينيين المحاصرين بالقطاع.

ومن جانبه، نقل محمد الحسان، شكر وامتنان الأمين العام للأمم المتحدة لدور الحكومة العراقية وسياسة الحكومة التي جنبت العراق آثار التصعيد ومساهمته الدائمة في دعم فرض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الأمم المتحدة وهيئاتها، بما فيها مجلس الأمن الدولي، تعمل على تثبيت وقف اطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

ووفق بيان للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات الإقليمية والملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.