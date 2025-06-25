مديرة الاستخبارات الأمريكية: لدينا معلومات جديدة تؤكد تدمير منشآت إيران النووية

- جابارد: إعادة بناء المنشآت سيستغرق عدة سنوات على الأرجح



كشفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، الأربعاء، أن معلومات استخباراتية جديدة تؤكد ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً بأن المنشآت النووية الإيرانية قد دمرت.

وأضافت جابارد، في تدوينة على حسابها بمنصة "إكس": "إذا اختار الإيرانيون إعادة البناء، فسيتعين عليهم إعادة بناء جميع المنشآت الثلاث (نطنز، فوردو، وأصفهان) بالكامل، وهو ما سيستغرق سنوات على الأرجح"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وقالت إن ما وصفتها بـ"وسائل الإعلام الدعائية" استخدمت تكتيكها المعتاد عبر تسريب أجزاء مختارة من تقييمات استخباراتية سرية مسربة بشكل غير قانوني مع إغفال متعمد لحقيقة أن التقييم كتب بـ "ثقة منخفضة"، في محاولة لـ"تقويض قيادة الرئيس ترامب الحاسمة والعسكريين الشجعان الذين نفذوا مهمة تاريخية بالفعل ببراعة للحفاظ على سلامة وأمن الشعب الأمريكي"، بحسب تعبيرها.

ويأتي إعلان جابارد في خضم الجدل الذي أثارته وسائل إعلام أمريكية بعد نشرها تقييماً استخباراتياً أمريكياً وإسرائيلياً يشكك في نجاح الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في تدمير برنامج طهران النووي بالكامل، وهو ما أثار غضب ترامب الذي اتهمها بالكذب.

وخلص التقييم الذي نشرته وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية إلى أن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، أخرت برنامج طهران النووي "ولم تدمره"، فيما اعتبر البيت الأبيض أن هذا التقييم الأولي الأمريكي "خاطئ تماماً"، مشيراً إلى تصنيفه على أنه "سري للغاية".

والتقييم الأولي الأمريكي أعدته وكالة استخبارات الدفاع، ذراع الاستخبارات الرئيسية لوزارة الدفاع "البنتاجون" وواحدة من 18 وكالة استخبارات أميركية، بحسب ما ذكره مصدران لوكالة "رويترز".

وفي وقت سابق الأربعاء، جدد ترامب تأكيده على أن الضرب التي وجهتها الولايات المتحدة لمنشآت إيران النووية كانت ناجحة، وقال: "خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، نفذت الولايات المتحدة بنجاح ضربة دقيقة وواسعة النطاق على منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية".

واعتبر أن هذه الهجمات "الكبيرة مهدت الطريق نحو السلام، عبر اتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار" مع إسرائيل.

ورداً على سؤال عما إذا كانت إيران قد أخفت اليورانيوم المخصب في مكان غير معلوم، أجاب ترامب: "لا، بل على العكس تماماً، نعتقد أننا هاجمناهم بقوة كبيرة وبسرعة، ولم يتمكنوا من نقلها. ولو كنت تعرف فعلاً تلك المادة، لعلمت أن عملية نقلها صعبة جداً وخطيرة جداً.. كما أنها في الحقيقة ثقيلة جداً".

وقرأ ترامب رسالة صادرة عن هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية، حيث نصت على أن "الضربة الأمريكية المدمرة على منشأة فوردو دمرت البنية التحتية الحيوية للموقع، وجعلت مكان التخصيب غير صالح للعمل تماماً".