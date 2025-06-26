تلجراف توضح مصير زيلينسكي وأوكرانيا بعد قمة الناتو

أكدت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن الوضع الصعب في لأوكرانيا وفلاديمير زيلينسكي لن يتغير على الرغم من تصريحات الدعم التي تلقاها في قمة الناتو في لاهاي.



وكتبت الصحيفة: "على الرغم من تصريحات الدعم المعتادة، لا يوجد أي تغيير لصالح بلاده (زيلينسكي) في هذا الوضع الصعب".



وكما أشارت الصحيفة "لم يُدن البيان الختامي الصراع الأوكراني، مما يعني تغييرا واضحا في موقف دول الناتو".

ويتوقع المقال أنه "لا ينبغي لأوكرانيا أن تتوقع الانضمام إلى الحلف".

وعُقدت قمة الناتو يومي 24 و25 يونيو في لاهاي.

وفي البيان الختامي، اتفق أعضاء الحلف على تخفيف حدة خطابهم تجاه روسيا وزيادة الإنفاق الدفاعي.

ويشير البيان إلى دعم أوكرانيا، ولكن ليس كبند منفصل، بل في سياق الإنفاق الدفاعي، ولا يذكر البيان أي احتمال لانضمام كييف إلى الحلف.