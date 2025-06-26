ترامب: سننقذ بيبي نتنياهو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صدمته من استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمحكمة رغم البطولات التي قدمها لإسرائيل وعلى وجه الخصوص ضد إيران.



وقال ترامب في منشور له عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "صدمت عندما سمعت أن دولة إسرائيل، التي عاشت للتو إحدى أعظم لحظاتها التاريخية، وتقودها بحزم حكومة بنيامين نتنياهو، تواصل ملاحقتها السخيفة لرئيس وزرائهم العظيم في زمن الحرب! أنا وبيبي مررنا للتو بجحيم معا، نحارب عدوا قديما وشرسا لإسرائيل، وهو إيران، ولم يكن بإمكان بيبي أن يكون أفضل أو أكثر شدة أو قوة في حبه لهذه الأرض المقدسة المذهلة".

وأضاف: "أي شخص آخر كان سيتعرض لخسائر وإحراج وفوضى! بيبي نتنياهو كان محاربا، ربما مثل أي محارب آخر في تاريخ إسرائيل، وكانت النتيجة شيئا لم يعتقد أحد أنه ممكن: القضاء الكامل على واحد من أكبر وأقوى الأسلحة النووية المحتملة في أي مكان في العالم، كان على وشك الحدوث قريبا! كنا نحارب حرفيا من أجل بقاء إسرائيل، ولا يوجد أحد في تاريخ إسرائيل قاتل بقوة أو بكفاءة أكبر من بيبي نتنياهو".

وتابع: "رغم كل هذا، علمت للتو أنه تم استدعاء بيبي إلى المحكمة يوم الاثنين لاستمرار هذه القضية الطويلة الأمد (وهو يمر بهذا "الكابوس" منذ مايو 2020 - أمر غير مسبوق! هذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها رئيس وزراء إسرائيلي أثناء ولايته)، وهي قضية مدفوعة بدوافع سياسية تتعلق بالسجائر ودمية باغز باني وعدد من التهم الأخرى غير العادلة من أجل إلحاق ضرر كبير به".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "مثل هذه الملاحقة الساحرة لرجل قدم الكثير، أمر لا يمكن تصوره بالنسبة لي. إنه يستحق أفضل من هذا بكثير، وكذلك دولة إسرائيل. يجب إلغاء محاكمة بيني نتنياهو فورا، أو منح عفو لبطل عظيم قدم الكثير للدولة. ربما لا يوجد شخص أعرفه يمكنه العمل بتناغم أفضل مع رئيس الولايات المتحدة، أنا، أكثر من بيبي نتنياهو. لقد كانت الولايات المتحدة هي من أنقذت إسرائيل، والآن ستكون الولايات المتحدة هي من ينقذ بيبي نتنياهو. لا يمكن السماح بمهزلة "العدالة" هذه!".

وتجري محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في قضايا فساد تلاحقه منذ عدة سنوات، ومَثُلَ نتنياهو قرابة 36 مرة أمام المحكمة، وكانت الجلسات السابقة مخصصة للرد على أسئلة فريق الدفاع عنه، لكن الجلسة الأخيرة تميزت ببدء استجوابه من طرف الادعاء العام، في تحول يُعد الأهم منذ بدء المحاكمة.