هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، مراسلة شبكة سي إن إن الأمريكية، ناتاشا برتراند، والتي كانت أول من نشر، الثلاثاء، التقييم الاستخباراتي بشأن تأثير الضربة الأمريكية على إيران.

وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال": "يجب طرد ناتاشا برتراند من سي إن إن! شاهدتها لمدة 3 أيام وهي تنشر أخباراً زائفة.. يجب توبيخها على الفور، ثم طردها مثل الكلب"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "كذبت بشأن قصة (اللاب توب الجحيم)، والآن تكذب بشأن قصة المواقع النووية، في محاولة لتشويه سمعة طيارينا الوطنيين من خلال تصويرهم بشكل سيئ، بينما في الواقع أدّوا عملاً رائعاً وأصابوا الهدف الثمين.. تدمير كامل! لا ينبغي السماح لها بالعمل في سي إن إن الكاذبة"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتابع: "إنها من بين الأشخاص الذين دمروا سمعة شبكة كانت عظيمة في يوم من الأيام.. كانت تحيزاتها سلبية بشكل واضح، علاوة على ذلك، لا تمتلك المؤهلات اللازمة لتكون مراسلة تظهر على الشاشة لا من قريب ولا من بعيد.. اطردوا ناتاشا".