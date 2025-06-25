تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليات تجريف أراضٍ زراعية في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال تواصل منذ أمس تجريف نحو 60 دونما من أراضي زراعية في منطقة «جبل الراس» بالقرية.

وأضاف، ان المستعمرين أنشأوا قبل شهرين بؤرة استعمارية على أراضي القرية، واستولوا على نحو 1500 دونم من أراضي المواطنين.

وحذر من توسع البؤرة الاستعمارية، التي تشكل تهديدا يوميا لأهالي القرية، وباتت منازلهم محاذية للبؤرة.

ولفت إلى أن الاحتلال استولى على معظم أراضي القرية، مشيرا إلى أن مساحة القرية تقدر بـ4800 دونم، ولم يتبق سوى 300 دونم فقط، من أراضي القرية للمواطنين.

وتتعرض القرية لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال ومستعمريه تصاعد بشكل كبير منذ بدء العدوان على قطاع غزة، حيث تشهد القرية أعمال تجريف للأراضي الزراعية، وتوزيع إخطارات بهدم منازل والاستيلاء على أراضي المواطنين، وإحراق المستعمرين لمنازل ومركبات للمواطنين بحماية من قوات الاحتلال.