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- 11 ألفا و70 إسرائيليا بلا مأوى و18 ألفا و861 طلبوا دعما نفسيا

أعلنت تل أبيب، مساء الأربعاء، أن 3345 إسرائيليا أصيبوا خلال الحرب مع إيران، فيما تجاوز عدد طلبات التعويض عن أضرار مادية 41 ألف طلب.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن المستشفيات استقبلت خلال الحرب 3345 مصابا، حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن خطوط الدعم النفسي التابعة للوزارة تلقت 18 ألفا و861 اتصالا خلال الحرب طلبا لدعم نفسي.

و"تم إدخال 11 ألفا و70 إسرائيليا بلا مأوى إلى 97 موقع استيعاب"، وفق البيان.

فيما بلغ عدد القتلى في إسرائيل جراء الحرب مع إيران 29، وفق وسائل إعلام عبرية نقلا عن وزارة الصحة في وقت سابق الأربعاء.

من جهته، أفاد صندوق التعويضات الإسرائيلي الأربعاء، بارتفاع عدد طلبات التعويض عن أضرار مادية.

وقال الصندوق إنه تلقى 41 ألفا و651 طلب تعويض جراء أضرار مادية سببتها الصواريخ الإيرانية، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وأوضح أن 32 ألفا و975 من طلبات التعويض تتعلق بأضرار في مبان، و4119 في سيارات.

والثلاثاء، نقلت وسائل إعلام عبرية عن الصندوق أن عدد طلبات التعويض بلغ 38 ألفا و700.

وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلف قتلى ومصابين ودمارا وذعرا غير مسبوقين، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.