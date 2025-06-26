ويتكوف: ترامب يهدف إلى توسيع رقعة اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل

صرح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بأن هدف الرئيس دونالد ترامب يتركز على توسيع اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل المعروفة باسم "اتفاقيات أبراهام".



وقال ويتكوف "هدف الرئيس توسيع اتفاقيات أبراهام ونحن نعمل على ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجيةـ نعتقد أنه ستكون لدينا أمور كبيرة للإعلان عنها بشأن الاتفاقيات".

وأعرب المبعوث الأمريكي عن أمله في "التطبيع مع العديد من الدول التي ربما لم يفكر الناس في أنها قد تنضم إلى اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل".

وسبق أن أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن إدارة ترامب تبذل جهودا لتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم الهادفة إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

وأشار ويتكوف إلى أن الولايات المتحدة تواصل مناقشة التحديات في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في سوريا ولبنان وإيران، مؤكدا أن واشنطن تتفق مع فكرة "عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

يذكر أن الولايات المتحدة أطلقت عملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية عام 2020 بتوقيع اتفاقيات أبراهام مع الإمارات والبحرين والسودان.

وفي أغسطس 2023، توصلت واشنطن والرياض إلى اتفاق مبدئي لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، لكن المفاوضات توقفت بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023.