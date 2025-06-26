 ثنائي هجومي في تشكيل الإنتر لمواجهة ريفر بليت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ثنائي هجومي في تشكيل الإنتر لمواجهة ريفر بليت

أمير نبيل
نشر في: الخميس 26 يونيو 2025 - 3:08 ص | آخر تحديث: الخميس 26 يونيو 2025 - 3:08 ص

أعلن كريستيان كيفو مدرب إنتر ميلان الإيطالي تشكيل الفريق لمواجهة ريفر بليت الأرجنتيني في كأس العالم للأندية.

ويتقابل الفريقان لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتمد كيفو على ثنائي هجومي في تشكيل الإنتر وههما لاوتارو مارتينيز وإسبوسيتو.

وفيما يلي التشكيل كاملا:-

حراسة المرمى: سومر

الدفاع: دارميان – أتشيربي – باستوني

الوسط: أسلاني – باريلا – مخيتاريان – دي ماركو – دومفريس

الهجوم: مارتينيز – إسبوسيتو

في المقابل يعتمد ريفر بليت على تشكيل يضم كل من:-

حراسة المرمى: أرماني

الدفاع: أكونيا – دياز – كوراتا – مونتيل

الوسط: كرانفيتر – أليندرو – ميزا

الهجوم: كوليدو – بورخا – ماستانتونو

يذكر أن الإنتر يمتلك 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما حصد بلايت نفس الرصيد من انتصار وتعادل.

 


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