رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع وزير الاتصالات مقترحات حل أزمة إضراب موظفي الاتصالات

بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مع وزير الاتصالات جوني القرم، أوضاع قطاع الاتصالات في ضوء الإضراب الذي دخل فيه موظفو شركة "أوجيرو"، المقدم الرئيسي لخدمات الاتصالات الأرضية والانترنت الثابت.

وقال القرم، عقب اللقاء الذي عُقد اليوم الخميس، إن الاجتماع تناول عدة مقترحات سيتم درسها مع الموظفين قبل الإعلان عنها، موضحا أن اجتماعه بالموظفين أمس كان وديًا.

وأضاف أنه يتفهم مشاكل الموظفين ويحاول حلها بالطرق القانونية المتاحة وفقًا للأموال المتوفرة لدى الوزارة، مؤكدًا أنه سيجتمع معهم خلال الساعات المقبلة لعرض بعد الأفكار لإيجاد الحلول المناسبة في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن كل الموظفين يدركون بأن انقطاع العمل في قطاع الاتصالات يضر بهم وبجميع اللبنانيين، موضحًا أن انقطاع الانترنت عن "منطقة الحمرا" بالعاصمة بيروت يعني توقف العمل بمصرف لبنان المركزي، وبالتالي لا إمكانية لديهم لتقاضي رواتبهم.