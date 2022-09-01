الدفاع الروسية: نعمل على تأمين زيارة خبراء الطاقة الذرية لمحطة زابوروجيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنها تعمل على ضمان وتأمين زيارة خبراء الطاقة الذرية لمحطة زابوروجيا النووية رغم محاولات نظام كييف عرقلة الزيارة.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس: "رغم محاولات نظام كييف تعطيل وصول مجموعة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، يؤكد الجانب الروسي استعداده لقبولهم وضمان أمنهم لمواصلة العمل"، مشيرة إلى أن الوضع في منطقة محطة الطاقة النووية صعب، لكنه يبقى تحت السيطرة الكاملة.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية كشفت - في وقت سابق- عن عملية تخريبية قامت بها القوات الأوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيا للطاقة النووية، موضحة أن مجموعتين أوكرانيتين تخريبيتين قوامهما يصل إلى 60 شخصا في 7 قوارب وصلت إلى ساحل بحيرة كاخوفكا، على بعد 3 كيلومترات شمال شرق محطة زابوروجيا للطاقة النووية، وحاولتا الاستيلاء على المحطة.