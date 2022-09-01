شكوك حول وفاة رئيس لوك أويل بعد سقوطه من نافذة مستشفى بموسكو

توفي رافيل ماجانوف رئيس مجلس إدارة شركة لوك أويل الروسية للنفط بعد أن سقط من نافذة مستشفى، حسبما أفاد تقرير لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس.

وتجري الشرطة تحقيقا في الحادث، غير أن وسائل إعلام قالت إن من المحتمل أن تكون الوفاة نتيجة انتحار. وبصرف النظر عن علاجه من مشاكل في القلب، كان ماناجوف يتلقى العلاج من حالة اكتئاب بالمستشفى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماناجوف /67 عاما/ انضم إلى لوك أويل، وهي ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، بعد فترة قصيرة من تأسيس الشركة.

وقالت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إنه بفضل "موهبة ماناجوف الإدارية، تطورت لوك أويل من مجموعة انتاج نفط صغيرة إلى واحدة من شركات الطاقة الرائدة في العالم". وجاء في البيان أن ماناجوف كان يعاني من "مرض شديد".

وعلى الرغم من ذلك، أثارت وفاته العديد من علامات الاستفهام، إذ أنها ليست الأولى لمدير كبير بشركة روسية منذ بداية الغزو الروسي على أوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي.

في أيار/ مايو، عثر على ألكسندر سوبوتين، وهو مسؤول تنفيذي كبير في لوك أويل، متوفيا بعد علاج غامض من إدمان الكحوليات، وفقا لتقارير إعلامية.

وهذه مجرد حالة من عدة حالات لوفاة مسؤولين تنفيذيين بقطاع الطاقة الروسي منذ بداية العام، وكلهم تردد أنهم أنهوا حياتهم بانفسهم.

وفي مقابلة مصورة انتشرت في نهاية نيسان/ أبريل، عبر نائب الرئيس السابق لبنك جازبروم، إيجور فولوبوييف، عن شكوكه في أن تكون أي من تلك الحالات انتحارا.

وقبل فترة وجيزة من إدلائه بمثل هذه التصريحات، فر فولوبوييف إلى أوكرانيا، وقال إنه أراد المساعدة في محاربة القوات الروسية.