وزير الاقتصاد الألماني يتوقع تخفيض أسعار الكهرباء في شرق ألمانيا

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عن اعتقاده بأن القواعد الجديدة الخاصة بتوزيع تكاليف شبكة الكهرباء ستسهم في تخفيض أسعار الكهرباء في بعض أجزاء ألمانيا.

يذكر أن التوسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية ظل يفرض حتى الآن عبئًا كبيرًا على عملاء الكهرباء في مناطق الشمال والشمال الشرقي.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الألمانية "دويتشلاند"، قال هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس: "لم يكن من العدل أن تكون تكاليف الشبكة في هذه المناطق أعلى من تلك التي استفادت من توسع الكهرباء المتجددة الرخيصة".

وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب الخضر: "هذا سيتغير الآن، كما ستؤدي تخفيضات رسوم شبكة التوزيع إلى انخفاض الأسعار في ولاية سكسونيا (تقع شرق ألمانيا) وفي العديد من المناطق في الشرق".

وتشكل رسوم الشبكة حوالي ربع تكلفة الكهرباء للمستهلكين المنزليين، مع وجود فروق إقليمية كبيرة. ويدفع العملاء أيضًا تكاليف رقمنة الشبكات المحلية وتوسيعها من خلال فاتورة الكهرباء الخاصة بهم.

وكانت الوكالة الاتحادية للشبكات أعلنت عن نموذج جديد للتسوية (مقاصة) لعام 2025، يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للتكاليف الإضافية التي نشأت في المناطق التي تشهد إنتاجًا كبيرًا للكهرباء من الطاقة المتجددة.

وقال رئيس الوكالة، كلاوس مولر: "سنفرض رسومًا عادلة للشبكة للأفراد والشركات الذين يعيشون ويعملون في المناطق التي تشهد توسعًا كبيرًا في الطاقة المتجددة".

وأضاف: "التحول في مجال الطاقة هو مهمة جماعية، والاستثمارات في الشبكات ستعود بالفائدة على الجميع." تعتمد تكلفة الكهرباء التي يدفعها المستهلكون على عدة عوامل، بما في ذلك رسوم الشبكة، وكذلك أيضا سعر الكهرباء في البورصة والضرائب والرسوم، وتكاليف التوزيع.