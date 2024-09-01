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الأحد 1 سبتمبر 2024 .. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

سارة حمزة
نشر في: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 11:15 ص | آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 11:15 ص

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا في المصانع المحلية فى بداية تعاملات اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024.

 

- وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

 


استقر سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر حديد بشاى نحو 40.7 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.
‏‎واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر أسعار طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن. ‏‎
استقر سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.

- وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

 


واستقر سعر أسمنت النصر ليسجل 2740 جنيها.
‏‎واستقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2750 جنيها.
‏‎كما استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2800 جنيه.
‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2820 جنيها.
‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 3000 جنيه.
‏‎واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2815 جنيها.


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