 أردوغان وولي العهد السعودي يبحثان جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أردوغان وولي العهد السعودي يبحثان جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة

هديل هلال
نشر في: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 4:27 م | آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 4:27 م

قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أجرى اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، إن الجانبين بحثا خلال الاتصال جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والعالمية.

وشدد أردوغان، خلال الاتصال على أهمية زيادة المجتمع الدولي ضغوطه على إسرائيل لوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة غزة.

وأكد أهمية وقف الهجمات الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان، مشددًا على وجوب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأهمية التحرك المشترك للدول الإسلامية.

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