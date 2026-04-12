مستشار خامنئي: مفتاح مضيق هرمز بيد إيران

قال علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وأحد أبرز السياسيين في البلاد، إن مفتاح مضيق هرمز في أيدي بلاده، تعليقا على المفاوضات بين طهران وواشنطن في باكستان.

جاء ذلك في تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد حول مضيق هرمز.

وذكر أن هدف ومبدأ الدبلوماسية الإيرانية على مرّ التاريخ كان حماية إيران، مضيفا: "مفتاح مضيق هرمز في أيدينا القوية".

والأحد، أعلن التلفزيون الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انتهاء مفاوضات بدأت في إسلام آباد بين طهران وواشنطن دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

ويتبادل البلدان اتهامات بالمسؤولية عن عدم إبرام اتفاق، ولم يتضح بعد ما إذا كانا يعتزمان إجراء جولة تفاوضية جديدة خلال هدنة لمدة أسبوعين أعلنا عنها فجر الأربعاء الماضي.

وتطرح إيران في المفاوضات عدة شروط، من بينها تقديم ضمانات قاطعة بعدم شن هجمات جديدة على أراضيها، ورفع العقوبات، والاعتراف ببرنامجها النووي السلمي، وإعادة أصولها المجمدة، ودفع تعويضات، إلى جانب "بروتوكول عبور جديد لمضيق هرمز".

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى.