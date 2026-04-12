فرانس برس: وفد حماس يزور القاهرة لبحث الخروقات الإسرائيلية لاتفاق غزة

أفاد مصدران مطلعان في «حماس» أن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية، سيلتقي الأحد، في القاهرة مع مسئولين مصريين لبحث الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة.

ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر، لكن حماس وإسرائيل تتبادلان الاتهامات بخرقه فيما لم يتوقف العنف في القطاع المدمّر بعد حرب استمرت عامين.

وقال مسئول في حماس طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «فرانس برس»، إن الوفد المفاوض لحماس وصل مساء السبت إلى القاهرة، على أن يلتقي ظهر الأحد مع مسئولين مصريين «لمناقشة وقف الخروقات الإسرائيلية، وتنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الأولى» من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن حماس تشدد على وجوب «وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية كافة، وتفكيك كل النقاط والمواقع العسكرية التي أقامها الاحتلال غرب الخط الأصفر، وفتح المعابر وزيادة عدد المسافرين والبضائع، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة لاستلام مهامها»، في إشارة إلى اللجنة المؤلفة من 15 خبيرا فلسطينيا، والتي تشكّلت لإدارة شئون القطاع موقتا بإشراف «مجلس السلام» الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد أن حماس «تريد التأكيد للوسطاء على ضرورة الضغط لتنفيذ باقي بنود المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار بإكمال الانسحابات الإسرائيلية، وإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا».

من جهته، أوضح مصدر مطلع في حماس لـ«فرانس برس»، أن وفد الحركة سيجري أيضا «مشاورات مع ممثلي وقادة عدد من الفصائل الفلسطينية المتواجدة في القاهرة»، إضافة إلى عقد لقاء مع منسّق مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لبحث المسائل ذاتها.

وأعلنت واشنطن في يناير، أن وقف إطلاق النار انتقل إلى المرحلة الثانية بناء على خطة سلام تم التوصل إليها بوساطة أمريكية.

وتنص هذه المرحلة على نزع سلاح حماس، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية. إلا أن الحركة ترفض أي نزع سلاح بالشروط التي تضعها إسرائيل.