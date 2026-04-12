رئيس الأركان الإسرائيلي يطلب من الجيش الاستعداد لاحتمال عودة الحرب مع إيران

أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أوامره للجيش الإسرائيلي برفع حالة التأهب القصوى، وذلك عقب انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، اليوم الأحد، طلب زامير، من الجيش الاستعداد لاحتمال العودة للحرب مع إيران على المدى القريب.

ووفقًا لمصادر عسكرية، دخل الجيش الإسرائيلي في إجراءات قتالية منظمة، على غرار ما حدث عشية العمليات السابقة «عام كلافي» و«زئير الأسد»، مع تسريع جميع عمليات التخطيط والتنفيذ.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن إسرائيل لم تتفاجأ بـ«فشل» المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ورأت أن طهران لم تُبدِ أي مرونة في المحادثات التي جرت في باكستان، ولم تُتح للأمريكيين مجالًا للمناورة.

ونقلت قناة «الغد»، عن الصحيفة العبرية قولها إن إسرائيل تستعد لعودة سريعة إلى القتال في إيران، وراضية عن النهج المتشدد الذي عرضته البعثة الأمريكية في باكستان.

وأشارت إلى أن «القرار الآن بات بيد الرئيس دونالد ترامب»، وسيعود الوفد الأمريكي، برئاسة نائب الرئيس جيه. دي. فانس، إلى واشنطن لتقديم تقرير إلى الرئيس حول انطباعاته.

ووفقًا للصحيفة، لا يُبدي بعض مستشاري ترامب ونائبه فانس حماسًا كبيرًا لاحتمالية عودة الحرب، لذا قد ينصحونه بمنح المفاوضات فرصة أخرى، أملًا في أن يُقنع الباكستانيون الإيرانيين بإبداء مرونة أكبر.

وعبّر فانس عن هذه الرسالة في بيان أدلى به في باكستان ليلًا، قائلًا: «جئنا إلى هنا ونغادر بعرض بسيط للغاية، وهو عرضنا الأخير والأفضل. سنرى ما إذا كان الإيرانيون سيقبلونه».

وأضاف: «هناك ثغرات في المحادثات مع إيران، التي اختارت عدم قبول شروط الولايات المتحدة. لقد كنا مرنين للغاية».

ووفقًا له، فإن نقطة الخلاف الرئيسية تتمثل في رفض إيران التخلي عن برنامجها النووي، موضحًا: «نحن بحاجة إلى الحصول على التزام منها بعدم المضي قدمًا في ذلك». وبعد نحو ساعة، غادر عائدًا إلى واشنطن.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، اليوم الأحد، بأن تقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمالية تمديد وقف إطلاق النار لإتاحة استمرار الاتصالات بين واشنطن وطهران.