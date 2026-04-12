سي بي إس: جميع أعضاء الوفد الأمريكي المفاوض غادروا إسلام أباد بمن فيهم ويتكوف وكوشنر

قالت شبكة «سي بي إس» الأمريكية، اليوم الأحد، إن جميع أعضاء الوفد الأمريكي المفاوض غادروا العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ونقلت الشبكة عن مسئولين قولهم، إن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وأعضاء الفريق الفني غادروا إسلام أباد أيضًا.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام باكستانية، استنادًا إلى مصدرين مطلعين، أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال ساريًا حتى 21 إبريل الجاري، في إطار التفاهمات الجارية لاحتواء التوتر في المنطقة.

وأضافت المصادر أن المبعوثين الأمريكيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لا يزالان موجودين في العاصمة الباكستانية، لمواصلة سلسلة من المحادثات المرتبطة بالملف الإقليمي ومسار التهدئة.

وانتهت جولة المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون اتفاق، بعد أكثر من 20 ساعة من النقاشات المكثفة.

واتفقت تغطيات نيويورك تايمز وواشنطن بوست وتلجراف، بأن فشل هذه الجولة لم يكن مفاجئا، بل هو نتاج فجوة عميقة في مواقف الطرفين، خاصة بشأن البرنامج النووي الإيراني ومستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة.

وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في إصرار واشنطن، بدعم من الرئيس دونالد ترامب، على إنهاء كامل للبرنامج النووي الإيراني، مقابل تمسك طهران بحقها في تخصيب اليورانيوم ورفضها التخلي عن قدراتها الإستراتيجية.

كما شملت الخلافات ملفات أخرى، من قبيل السيطرة على مضيق هرمز ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عل إيران والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة والتعويضات المرتبطة بالحرب، ناهيك عن طلب وقف إطلاق النار في لبنان.