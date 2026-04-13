أستراليا تدعو إلى بقاء مضيق هرمز مفتوحا للجميع

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 أبريل 2026 - 3:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 أبريل 2026 - 3:39 ص

دعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وقال إن الولايات المتحدة لم تطلب مساعدة أستراليا لفرض حصار عليه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن البحرية الأمريكية ستبدأ سريعا حصارا للسفن الداخلة إلى مضيق هرمز أو المغادرة منه، بعد أن انتهت محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان دون التوصل إلى اتفاق.

وقال ألبانيز لتلفزيون ناين نيتورك اليوم الاثنين:" لم نتلق أي طلبات، وقد أصدروا هذا الإعلان خلال الليل وفعلوا ذلك بطريقة أحادية الجانب. ولم يطلب منا المشاركة."

وأضاف ألبانيز ما نريد رؤيته هو استمرار المفاوضات واستئنافها. نريد أن نرى نهاية لهذا الصراع .ونريد أن نرى مضيق هرمز مفتوحا للجميع. ونريد أن نرى حرية الملاحة كما يقتضي القانون الدولي أيضا.


