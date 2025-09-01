أكثر من 25 ألف متسابق يتنافسون فى Digitopia أكبر مسابقة وطنية للتكنولوجيا تطلقها وزارة الاتصالات

أكثر من 6500 فريق من كافة محافظات الجمهورية يتنافسون لابتكار حلول تكنولوجية لمواجهة التحديات المجتمعية والاقتصادية

المسابقة تستهدف اكتشاف المبدعين فى مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعى والألعاب والفنون الرقمية والأمن السيبرانى بإجمالى جوائز 10 ملايين جنيه والجائزة الكبرى مليون جنيه فى كل مسار



تشهد النسخة الأولى من المسابقة الوطنية DIGITOPIA، التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشاركة واسعة من المبدعين من مختلف الفئات العمرية، حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 25 ألف متسابق وانبثق منهم أكثر من 6500 فريق من مختلف محافظات الجمهورية للمشاركة فى فعاليات المسابقة. وتُعد هذه المسابقة الأكبر فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإجمالى جوائز تبلغ 10 ملايين جنيه، من بينها جائزة كبرى تصل إلى مليون جنيه، فضلاً عن إتاحة فرص تدريبية متميزة للمشاركين داخل بعض كبرى الشركات العالمية والمحلية المبتكرة والمطورة للتكنولوجيا، وكذلك الشركات المتخصصة فى مجالات التدريب وتنمية المهارات.

يأتى ذلك فى ضوء انتهاء مراحل التسجيل والجلسات التعريفية وتقديم الأفكار عبر موقع المسابقة، والتى استمرت حتى 31 أغسطس.

ويخوض المتسابقون المنافسة فى مسارات DIGITOPIA الرئيسية وهى: حلول البرمجيات والذكاء الاصطناعى، والألعاب والفنون الرقمية، والأمن السيبرانى، حيث يتنافسون على تقديم مشروعات متكاملة لنماذج أولية مبتكرة لحلول رقمية تسهم فى معالجة التحديات المجتمعية والاقتصادية.

وتضم المسابقة مختلف الفئات العمرية، بدءًا من 10 سنوات بطلاب الصف الرابع الابتدائى مرورًا بطلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وصولًا إلى الخريجين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة حتى سن 35 عامًا.

كما يشارك فى تحكيم المسابقة أكثر من 90 خبيرًا ومتخصصًا فى مجالات الابتكار والتكنولوجيات الرقمية، حيث تقوم لجان التحكيم بتقييم الأفكار والمشروعات والحلول على مدار مراحل المسابقة المختلفة فى مساراتها الثلاثة.

ويُشرف على تنظيم فعاليات المسابقة كل من: هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، والمعهد القومى للاتصالات (NTI)، ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وجامعة مصر للمعلوماتية (EUI)، وبالتعاون مع عدد من الشركاء من المنظمات الدولية والشركات العالمية والمحلية وهم: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، هواوى تكنولوجيز مصر HUAWEI Egypt، سيسكو مصر Cisco Egypt، المصرية للاتصالات WE، فودافون مصر Vodafone Egypt، أورنج مصر Orange Egypt، إى آند مصر e& Egypt، أى سى تى مصر ICT Misr، نيكست إيرا إيديوكيشن Next Era، وى إينوفيت WE Innovate، ايوث للتدريب وإدارة المشروعات eyouth، يات لحلول التعليم YAT.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت مسابقة DIGITOPIA الوطنية فى نسختها الأولى خلال أغسطس 2025، فى ضوء استراتيجية بناء القدرات الرقمية ورؤيتها فى الاستثمار فى العقول البشرية، ودعم الإبداع التكنولوجى واكتشاف المبتكرين فى مختلف الفئات العمرية.

